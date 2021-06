Nuovo furto all’Asp, rubati il sistema di videosorveglianza e una macchinetta per il caffè

I ladri sono entrati negli uffici di via Carmelo Onorato nella notte tra sabato e domenica. Il colpo messo a segno nel weekend è solo l’ultimo di una lunga serie. Indaga la polizia

/ Via Onorato Carmelo, 6

Avrebbero messo a soqquadro un po’ tutto per poi "accontentarsi" di una macchinetta per il caffè e di alcuni pezzi del sistema di videosorveglianza. Con il colpo messo a segno nella notte tra sabato e domenica scorsi si allunga la lista dei furti negli uffici dell’Asp. Questa volta è toccata al presidio di via Carmelo Onorato. A lanciare l’allarme è stato il personale dell’Azienda sanitaria provinciale alla riapertura.

Sul posto sono intervenuti gli investigatori della polizia che hanno raccolto la denuncia e avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Altri furti ai danni dell’Asp risalgono ai mesi di giugno e settembre dell’anno scorso. In quell’occasione i ladri erano riusciti a portare via computer, monitor, stampanti e altro ancora dal Pta della Guadagna.