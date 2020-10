Turista scippata vicino alla stazione di Rapallo, 34enne palermitano in carcere

Arrestato per lo scippo di una turista. I poliziotti del commissariato di Rapallo, comune della città metropolitana di Genova, hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal giudice nei confronti di un 34enne palermitano, ora recluso al carcere di Marassi. L’uomo, come ricostruito dalla polizia, a luglio aveva commesso un furto strappando via la pochette di una viaggiatrice nei pressi della stazione ferroviaria.

A seguito delle indagini gli investigatori, anche grazie alle immagini di videosorveglianza, hanno identificato il ladro per il quale è stata richiesta la custodia cautelare in carcere, anche per la reiterata condotta criminale. Il 34enne ha infatti parecchi precedenti per reati contro il patrimonio, anche implicanti l’uso della violenza, ed era già stato sottoposto a divieto di ritorno nel comune di Chiavari. (Fonte: GenovaToday.it)