Furti in una hamburgeria e in un negozio di protesi ortopediche, rubati soldi e un robot da cucina

Non si placa l’ondata di furti in locali e negozi della città. Sono due i colpi subiti nel giro di pochi giorni dalla panineria T’up burger di via Roma. L’ultimo risale alla notte tra venerdì e sabato quando due uomini, secondo una prima ricostruzione, hanno mandato in frantumi la vetrina per poi entrare e rubare i pochi soldi lasciati in cassa. Sull’episodio indaga la polizia che, dopo aver raccolto l’allarme dal titolare, ha avviato le indagini e acquisito le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

"Oltre al danno economico e materiale, quello che più ci sta colpendo in queste ore - si legge sulla pagina Facebok di T'up burger - è la sensazione di violazione e di insicurezza che questi episodi ci stanno lasciando. Nei prossimi giorni, con più calma faremo un video in cui racconteremo cosa è successo, intanto vi comunichiamo che non ci fermiamo. Ci troverete regolarmente aperti e pronti a condividere con voi i nostri ‘tuppini’, sempre con la stessa voglia e con lo stesso sorriso che abbiamo dal primo giorno. Perché noi siamo innamorati del nostro progetto e questi avvenimenti non ci metteranno in ginocchio".

Pochi giorni prima infatti un ladro, agendo da solo, avrebbe approfittato di un problema tecnico che non avrebbe fatto entrare in funzione l’impianto d’allarme. E così avrebbe avuto tutto il tempo di entrare da T’up Burger, rubare il fondocassa e portare via anche un robot da cucina utilizzato per le preparazioni. Anche in questo caso le forze dell’ordine, oltre a sequestrare i video ripresi dalle telecamere della zona, hanno eseguito un primo sopralluogo per rilevare impronte digitali e altri indizi utili per risalire all’identità dei responsabili.

L’altro furto è stato messo a segno nel negozio di prodotti ortopedici Tuzzolino di corso dei Mille. Anche in questo caso i ladri hanno forzato uno degli ingressi per accedere all’attività e potere rubare indisturbati. Il titolare del negozio, scoperto l’accaduto, ha chiamato la polizia che è intervenuta per constatare i danni. Per chiarire l’entità del furto il negoziante è stato invitato a fare un inventario completo, così da accertare gli ammanchi, e a integrare la denuncia presentata.