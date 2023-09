Il triciclo di Filippo rubato dai ladri, va a segno l'appello del papà: "Lo hanno abbandonato in strada"

A distanza di meno di 24 ore dall'appello ai ladri fatto dal papà di Filippo, un ragazzino disabile, è stato ritrovato il triciclo rubato. Un appello a lieto fine e che evidentemente è andato a segno. E' stato proprio Sebastiano Garruzzo, il padre del bambino, a renderlo noto con un messaggio inviato alla redazione di PalermoToday. "Desideravo informarvi che ho ritrovato il triciclo di Filippo, sicuramente grazie al vostro articolo lo hanno abbandonato in strada, in piazza Indipendenza", ha scritto.

"Ci tengo a sottolineare, la grande solidarietà della gente perbene - prosegue -. Mi hanno commosso, sono stato contattato da moltissime persone, anche da fuori Palermo. Ognuno voleva fare qualcosa in favore di mio figlio, alcuni volevano ricomprare il triciclo, altri hanno proposto colletta, altri ancora, hanno avuto parole di conforto e di condanna verso questo gesto vile".

Il furto con ogni probabilità era stato messo a segno notte tra sabato e domenica nella casa di villeggiatura nella zona di Punta Raisi. "Il mezzo che avevano rubato non è un normale triciclo: presenta infatti delle modifiche per consentire a mio figlio di usarlo per la fisioterapia. Lui lo utilizza per la riabilitazione ma anche a mo' di svago", ha sottolineato Sebastiano Garruzzo, che poi conclude: "Vorrei ringrazierei e abbracciare tutti. Grazie ancora per tutto anche da parte di Filippo che ovviamente è stra felice della cosa".