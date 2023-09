Rubano il triciclo al figlio disabile, l'appello del papà ai ladri

"Sono il papà di Filippo, un ragazzino disabile. Gli hanno appena rubato il triciclo a mio figlio: è lo strumento che utilizza per la riabilitazione ma anche a mo' di svago". Sebastiano Garruzzo lancia un appello, rivolgendosi ai ladri. "Perché nella vita non si può sapere mai, magari leggono quest'articolo e capiscono che quello che hanno rubato non è un normale triciclo ma un mezzo che ha un'importanza particolare".

Il furto con ogni probabilità risale alla notte tra sabato e domenica. I ladri hanno fatto irruzione in diverse case di villeggiatura nella zona di Punta Raisi. Tra queste anche l'appartamento di Filippo. "Da noi hanno rubato di tutto, ma mi preme soltanto recuperare quel triciclo - continua il papà -. Che non è un normale triciclo: presenta infatti delle modifiche per consentire a mio figlio di usarlo per la fisioterapia. Un ausilio fondamentale che sarà difficile riottenere".

"Questa mattina all'alba - ha concluso - sono andato a cercarlo a Ballarò con la speranza di trovarlo nel mercatino del rubato ma non sono stato fortunato. Mio figlio c'è rimasto male, è molto dispiaciuto. Spero che i ladri magari leggendo queste parole si possano ravvedere".