Brancaccio, tentano di saccheggiare i treni fermi in deposito ma arriva la polizia: due arresti

E' di due arresti il bilancio dell'intervento della polizia nel deposito locomotive di via Brancaccio che ha sventato un furto notturno su un treno, scongiurando danni che avrebbero potuto produrre rallentamenti nella circolazione ferroviaria. In azione quattro giovani che dopo avere bucato la rete di recinzione avevano fatto accesso alla linea ferrata per poi entrare dentro i treni fermi sui binari.

Dalla polizia ricostruiscono quanto successo: "I quattro, servendosi di grosse funi, avevano già portato via un pacco composto da 18 voluminose batterie, lasciandole in giacenza lungo il muro perimetrale di cinta della linea ferrata, in via Brancaccio". Quando sono arrivati i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, insieme ai colleghi della Polfer, i giovani sono scappati in quattro direzioni diverse.

"Due dei fuggitivi - spiegano dalla questura - sono stati bloccati, un 30enne e un 16enne. Quest’ultimo ha opposto una attiva resistenza all’arresto ed anche dopo essere stato raggiunto e bloccato, ha violentemente scalciato gli arredi dell’abitacolo della vettura di polizia, provocando dei danneggiamenti. Le batterie sono state restituite dai poliziotti al personale di Rete ferroviaria italiana, scongiurando in tal modo probabili, gravi disservizi sulla circolazione ferroviaria. I due sono stati tratti in arresto per il reato di tentato furto. Soltanto il minorenne è stato denunciato anche per i reati di resistenza, violenza, minaccia a pubblico ufficiale e danneggiamento a beni dello Stato".