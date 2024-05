Tenta il furto all'interno del Teatro Massimo e poi aggredisce i vigilantes: arrestato

Aveva già scavalcato la recinzione del Teatro Massimo ed aveva con sé il pannello di un quadro elettrico industriale che aveva appena smontato all'interno del monumento e che stava portando via. L'uomo, 36 anni, nonostante l'intervento del personale di vigilanza e anche della polizia, anziché fermarsi, ha tentato di fuggire e ha anche violentemente aggredito i vigilantes. Poi però per il presunto ladro è scattato l'arresto con l'accusa di rapina impropria.

L'episodio è avvenuto qualche giorno fa - ma la questura lo ha reso noto solo oggi - e, oltre al quadro elettrico, l'indagato avrebbe cercato di portare via anche un carrello in cui aveva già sistemato 6 cinghie con fibbie per il bloccaggio di carichi, sottratte a pedane della scenografia. Tutto materiale fondamentale per consentire l'esecuzione di concerti e spettacoli nel teatro, che la polizia ha restituito alla struttura.