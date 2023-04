Furto in via Maqueda, i ladri spaccano due vetrine e svaligiano una tabaccheria

Rubati Gratta e vinci, soldi e sigarette da una tabaccheria del centro storico. I ladri hanno colpito anche la scorsa notta con la tecnica della "spaccata" prendendo di mira la rivendita che si trova al civico 2, nell'area pedonale, quasi all'altezza di piazza Giulio Cesare. Ad accogersene questa mattina sarebbe stata la stessa titolare che, il giorno dopo Paquetta, era andata ad aprire l'attività per iniziare una nuova giornata di lavoro.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, intervenuti dopo la telefonata della vittima del furto, i ladri avrebbero utilizzato una pesante pietra, per mandare in frantumi la vetrina dell'attività. Una volta dentro avrebbero utilizzato la stessa pietra per sfondare la porta che separa l'area riservata ai clienti con il retrobottega. In pochi minuti sarebbero riusciti ad arraffare merce per migliaia di euro prima di fuggire.

Gli agenti di polizia hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere della zona, compresa quella della Ztl, cercando dettagli utili per risalire all'identità dei ladri. Che potrebbero essere gli stessi che hanno colpito la notte precedente in viale Lazio, nella tabaccheria che era stata già svaligiata all'inizio di aprile con un bottino di circa 12 mila euro.

Stando a quanto ricostruito anche grazie alle telecamere, due uomini (probabilmente gli stessi entrati in azione il weekend precedente) avrebbero provato a spaccare la vetrina per entrare e razziare la rivendita (nella foto allegata). Questa volta però è entrato in funzione il sistema di allarme che ha costretto la coppia di ladri a fuggire a mani vuote. Indaga la polizia.