Spostano auto parcheggiata per spaccare la vetrina: saccheggiato tabacchi in corso Finocchiaro Aprile

Avrebbero spostato un’auto parcheggiata davanti alla tabaccheria per prendere la ricorsa con un'altra vettura, utilizzata come ariete, spaccare la vetrina e rubare sigarette e Gratta e vinci. E’ stato messo a segno in corso Finocchiaro Aprile l’ultimo furto con il metodo della spaccata. Nel mirino la rivendita Randazzo, colpita nella notte tra il 4 e il 5 aprile. Sull'episodio indagano i carabinieri.

Secondo quanto ricostruito i ladri, tre uomini incappucciati, sarebbero arrivati a bordo di un’auto. Giunta davanti alla tabaccheria la banda avrebbe trovato una macchina parcheggiata in corrispondenza della vetrina. A quel punto i tre si sarebbe ingegnati per spostarla, forse rompendo uno dei finestrini o sollevandola, così da creare lo spazio necessario per sfondare l’ingresso.

Uno dei tre si sarebbe messo alla guida dell’auto con cui erano arrivati, avrebbe preso la rincorsa e poi si sarebbe schiantato contro la vetrina. Una volta aperto il varco la banda è entrata nell’attività e ha fatto razzia di soldi, sigarette e Gratta e vinci. Poi la fuga in direzione del tribunale. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini di alcune telecamere.

Due sere prima i ladri erano entrati nella rivendita interna all’area di servizio Eni di via Sampolo. In quell’occasione due uomini avrebbero forzato la porta scorrevole della tabaccheria e in pochi minuti avrebbero portato via sigarette e Gratta e vinci. Qualche giorno prima era finita nel mirino la tabaccheria di viale Lazio che si trova vicino all’angolo con via Sciuti.