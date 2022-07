Via Pindemonte, sfondano la vetrina di una tabaccheria ma arriva la polizia e scatta l'inseguimento

Hanno sfondato la vetrina di una tabaccheria e rubato sigarette e gratta e vinci per migliaia di euro, ma per una questione di secondi il colpo è sfumato grazie all'intervento delle volanti che si sono lanciate all'inseguimento. E' successo la scorsa notte. A finire nel mirino una rivendita di via Pindemonte. Dopo una serie di segnalazioni giunte al 112, la polizia ha raggiunto l'attività ed è riuscita a sventare il colpo e a recuperare il bottino. Sequestrate anche le due macchine utilizzate come ariete.

Secondo una prima ricostruzione erano da poco passate le 2 quando il quartiere è stato svegliato da un forte boato. Qualcuno si è affacciato e ha visto quattro giovani che scappavano a bordo di due auto, una Lancia Y e di una Fiat Panda. Una volta collegata la fuga alla vetrina della tabaccheria sfondata, alcuni residenti hanno lanciato l'allarme e la zona è stata cinturata dalle volanti. Dopo un paio di giri di perlustrazione gli agenti sono riusciti a intercettare i mezzi.

Le volanti avrebbero tallonato per un po' i fuggitivi che, una volta arrivati vicino piazza Danisinni, sono scesi dalle auto e sono scappati a piedi lasciando sia la refurtiva che i due mezzi. Nonostante le ricerche, però, i ladri sono riusciti a scappare. La polizia ha sequestrato le auto e acquisito le immagini di alcune telecamere della zona che potrebbero aver ripreso dettagli utili per le indagini. Il titolare della rivendita, appreso l'accaduto, si è trovato costretto a chiamare degli operai per sostituire le parti danneggiate della saracinesca e della vetrina.