Via Sampolo, entrano di notte in tabaccheria e rubano sigarette e Gratta e vinci

Rubati sigarette e Gratta e vinci in una tabaccheria. I ladri hanno messo a segno un furto due notti fa in via Sampolo, nell'area di servizio che si trova all'altezza di via Laurana. Secondo quanto ricostruito due uomini avrebbero forzato una porta scorrevole e, una volta dentro, avrebbero rubato quanta più merce possibile. A quel punto avrebbero caricato la refurtiva su un'auto, forse rubata, e si sarebbero allontanati facendo perdere le proprie tracce.

Ad accorgersene sarebbe stato il gestore dell'attività che, vedendo la porta scassinata e la rivendita messa a soqquadro, ha chiamato il 112 chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine. Gli agenti di polizia dell'Ufficio prevenzione generale hanno constatato l'effrazione e invitato il commerciante a fare un inventario per quantificare con precisione l'ammontare della refurtiva. Al vaglio le immagini riprese dal sistema di videosorveglianza.

Lo scorso weekend i ladri hanno colpito la tabaccheria di viale Lazio che si trova a pochi passi da via Sciuti. In quell'occasione avrebbero utilizzato una tecnica ormai rodata, ovvero quella della "spaccata". I responsabili del furto infatti avrebbero utilizzato un grosso masso per mandare in frantumi una vetrina, entrare nella rivendita e rubare i soldi dalla cassa e decine di Gratta e vinci. Anche su questo episodio indaga la polizia che ha sequestrato le immagini di diverse telecamere.