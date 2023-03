Ladri scatenati a Termini Imerese, nella stessa notte furto in due tabaccherie

Due tabaccherie svaligiate a Termini Imerese. Polizia e carabinieri indagano sui furti subiti nel weekend dai titolari delle rivendite Bova e Grispino che si trovano rispettivamente in corso Umberto e Margherita e piazza Alcide de Gasperi. In entrambi i casi i ladri hanno utilizzato dei grossi massi per mandare in frantumi le vetrine ed accedere nelle attività dove poi fare razzia indisturbati.

I furti sono stati registrati a poche di distanza l'uno dall'altro. Il primo a finire nel mirino è stato il tabacchi di corso Umberto e Margherita (nella foto in basso). Per accedere i ladri hanno sfondato uno degli ingressi, quello su via Pandolfini, e hanno rubato sigarette, contanti e Gratta e vinci per un totale di circa 5 mila euro. Al vaglio le immagini di alcune telecamere installate in zona.

Meno di due ore dopo è toccata alla tabaccheria Grispino, che si trova in piazza Alcide de Gasperi, all'angolo con via Bevuto. Ad accorgersene è stato lo stesso titolare che, allertato forse da qualche passante, ha raggiunto la rivendita per constatare i danni. Ancora da quantificare il valore del bottino che ammonterebbe a qualche migliaio di euro. Anche in questo caso i militari hanno acquisito alcuni video.

La scorsa notte invece i ladri hanno scassinato l'ingresso del bar-tabacchi di via Galletti, a Palermo, che si trova in un'area di servizio ad insegna Q8. Lo stesso colpito 20 giorni prima. Uguale il modus operandi: sono entrati spaccando la porta d'ingresso per poi accedere nell'attività e rubare i pochi contanti trovati, stecche di sigarette e Gratta e vinci.