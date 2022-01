Zona via Roma, ladri in azione nella notte: spaccata a martellate la vetrina di un'ottica

Questa volta erano sette, sempre armati di grossi martelli e cattivi propositi. Nuovo furto nel negozio Superottica di via Torino, zona stazione centrale, dove questa notte la "banda delle mazze" è riuscita a intrufolarsi nell’attività rubando merce per un valore complessivo di circa 5 mila euro. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno sequestrato le immagini delle telecamere di sicurezza.

Anche in quest’occasione, come accaduto qualche sera prima per il furto nell’ottica Minacapelli di via Maqueda, i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina, sono entrati nel negozio e hanno arraffato oltre venti montature di occhiali da vista. Preso il bottino sono fuggiti facendo perdere le proprie tracce, probabilmente a piedi, lungo le strette strade che portano a Ballarò, Capo o Kalsa.

Altrettanto consistente il danno registrato nell’ottica di via Maqueda da cui la banda è riuscita a portare via 50 paia di occhiali da sole. Non è da escludere che dietro i due episodi ci sia sempre la stessa banda che ha pianificato una serie di colpi in centro. Già a settembre 2019 un gruppo di persone era stato arrestato e accusato di aver messo a segno alcuni furti con la tecnica della "spaccata" in gioiellerie, negozi di telefonia e altro.