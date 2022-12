Il furto, i colpi di pistola e i 12 poliziotti sotto inchiesta per arresto illegale: arriva l'archiviazione

Il fermo di due presunti ladri, a fine giugno del 2019, si era trasformato in un atto d'accusa contro l'operato di 12 poliziotti della sezione Investigativa del commissariato Zisa, finiti sotto inchiesta per arresto illegale e falso ideologico. Due di loro, su disposizione del questore in carica in quel momento, Renato Cortese, erano stati persino trasferiti. Oggi, però, il gip Fabio Pilato ha deciso di archiviare il fascicolo: non ci sono elementi sufficienti per poter sostenere l'accusa in un ipotetico processo.

Archiviata anche la posizione di Angelo D'Anna e Giosuè Lo Piccolo, le due persone bloccate la notte del 29 giugno di tre anni fa, mentre avrebbero tentato di mettere a segno un colpo nel supermercato "Paghi poco" che si trova nella parte alta di via Leonardo da Vinci: hanno sempre negato che quella sera volessero rubare all'interno del negozio, spiegando che si sarebbero trovate lì solo per mangiare un panino in un vicino fast food e che poi sarebbero stati arrestate senza motivo, al termine di un inseguimento in cui i poliziotti avrebbero sparato pure diversi colpi di pistola.

Gli indagati sono difesi dagli avvocati Nino Zanghì, Giuseppe Di Peri, Jimmy D'Azzò, Marco Giunta e Fabrizio Di Maria, che hanno sempre respinto le accuse contro i poliziotti, mentre a coordinare l'inchiesta è stato il sostituto procuratore Federica La Chioma.

Secondo la ricostruzione della Procura, basata anche sulle dichiarazioni rese dai due presunti ladri, in via da Vinci quella notte sarebbe successo qualcosa di poco chiaro e l'intervento della polizia sarebbe stato ben pianificato perché si sarebbero presentati appunto in 12 e tutti in borghese. Per la difesa, gli agenti si sarebbero accorti che due persone - D'Anna e Lo Piccolo - avrebbero provato a tagliare la recinzione del supermercato per poter mettere a segno il furto. Insieme a loro ci sarebbero stati due complici, col ruolo di palo. Quando i poliziotti avevano intimato l'alt, tutti sarebbero riusciti a fuggire.

Da lì era nato l'inseguimento a una Mini Cooper e a uno scooter, sul quale si sarebbero trovati i due presunti ladri. I poliziotti per fermarli avrebbero sparato diversi colpi di pistola e alla fine il motorino con i due era stato bloccato, mentre chi era sulla macchina era scappato. D'Anna e Lo Piccolo raccontarono di essere stati scaraventati a terra dai poliziotti e da subito dichiararono che con quel furto non c'entravano nulla.

Il gip Pilato aveva poi convalidato il fermo dei due, ma disponendone la scarcerazione e ordinando al pm ulteriori indagini. Durante questi accertamenti vennero fuori presunte irregolarità da parte dei poliziotti che finirono così tutti sotto inchiesta per arresto illegale e falso ideologico. Ipotesi che - con il provvedimento di archiviazione - si sono rivelate non provate.