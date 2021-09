Partinico, raid all'istituto Danilo Dolci: ladri rubano tv, computer e salumi

Rubati tv, notebook, salumi e carni all’Istituto superiore alberghiero Danilo Dolci di Partinico. I ladri sono entrati nella notte all’interno dei locali della succursale, in via Aldo Moro, riuscendo a portare via dispositivi elettronici e altro ancora per un valore complessivo di quasi seimila euro. L’episodio è stato denunciato alla polizia che ha acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza della scuola.

"Già la scorsa settimana - spiega a PalermoToday il preside, Gino Chimenti - avevano provato ad entrare nei locali della centrale. Sono riusciti a forzare una porta ma è scattato l’allarme e sono fuggiti. Questa volta non si sono fermati nonostante la presenza delle telecamere, quindi dovremo rafforzare i sistemi di sicurezza per evitare che accada di nuovo".

Gli investigatori della polizia questa mattina hanno eseguito un sopralluogo per cercare qualche indizio che consenta di risalire all’identità dei ladri che però hanno agito a volto coperto. Durante l’ispezione gli agenti hanno trovato le scatole in cui erano custoditi i computer in un’area di pertinenza del vicinissimo stadio comunale di calcio La Franca.

Possibile dunque che fra i due episodi ci sia un collegamento. Se in occasione del primo raid i ladri sono stati frenati dal sistema d’allarme, questa volta si sarebbero attrezzati coprendo gli obbiettivi delle telecmere con un telo per poi agire indisturbati. "Gli schermi da 75’’ rubati venivano utilizzati come lavagne interattive multimediali. Ora - conclude il preside Chimenti - dovremo acquistarne di nuovi per l’attività didattica dei nostri ragazzi".