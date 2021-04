Pallavicino, furto nello studio di un osteopata: rubato macchinario usato per la fisioterapia

Un professionista ha denunciato un'intrusione dei ladri nel suo studio di via Mater Dolorosa. Gli agenti di polizia e il personale della Scientifica sono intervenuti per eseguire i rilievi e avviare le indagini. Altri due furti sono stati registrati durante il weekend di Pasqua

Rubato a un professionista un costoso macchinario utilizzato per la fisioterapia. Un osteopata ha denunciato un furto subito durante il weekend di Pasqua in via Mater Dolorosa, nella zona di Pallavicino. L’uomo ha chiamato la polizia dopo aver realizzato che qualcuno era riuscito ad entrare nel suo studio portando via l’apparecchiatura usata per le terapie riabilitative di numerosi atleti. Gli agenti delle volanti e il personale della Scientifica sono intervenuti per eseguire i rilievi alla ricerca di impronte o altre tracce utili per risalire all’identità dei responsabili.

Altri due furti sono stati messi a segno durante il weekend pasquale ai danni di un asilo privato che si trova all’interno del Giardino Inglese, gestito dalla Cooperativa Pueri, e del liceo linguistico Ninni Casarà di via Don Orione. Nel primo caso sono stati rubati un pc e alcune casse utilizzate dalle maestre per le attività didattiche, nel secondo invece i ladri hanno scassinato tre distributori automatici portando via bevande, snack e monete per un bottino di circa 100 euro. Sui due episodi indagano gli investigatori della polizia che hanno raccolto le denunce presentate da entrambe le direzioni scolastiche.