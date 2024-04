Raid alla scuola Domenico Scinà, rubati gli strumenti musicali: è il terzo furto in una settimana

Terzo furto in una settimana alla scuola Domenico Scinà: rubati nella notte gli strumenti musicali degli studenti. Il ladro, ripreso dalle telecamere durante il raid, ha anche tentato di sabotare l'allarme per potere agire con tranquillità e completare la razzia dell’impianto di amplificazione delle casse e degli strumenti musicali.

Per la dirigente Maria Gabriella Martorana si tratterebbe di "colpi su commissione". "Questi furti - aggiunge - hanno messo a rischio il lavoro svolto e provocano tanta amarezza, ma non arretreremo di un millimetro e andremo avanti". Le indagini sono condotte dagli agenti di polizia che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza che hanno ripreso il ladro in azione.