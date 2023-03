Porta il padre al Civico per la chemio e le rubano lo stereo dell'auto: "E' intollerabile in un ospedale"

Accompagna regolarmente il padre, malato oncologico, all'ospedale Civico per le cure e ieri (mercoledì primo marzo) ha dovuto fare i conti con una sorpresa decisamente sgradevole: qualcuno ha aperto la sua auto e le ha rubato lo stereo. Un gesto che purtroppo si ripete abbastanza spesso in città e che ha provocato non poca amarezza a una lettrice di PalermoToday, che ha deciso di scrivere alla redazione.

"Dire che sono nervosa, spaventata, arrabbiata e delusa è poco, non tanto per lo stereo, ma in un ospedale dove la gente va per curarsi...". La signora spiega che "da più di un anno vado all'ospedale Civico almeno una volta alla settimana con mio padre che deve fare la chemioterapia, analisi ed altri controlli e già questo è triste". Ma "mercoledì ci sono andata con mio padre per fare delle analisi e ho accompagnato anche mia madre in un altro padiglione per delle altre cure. Ho posteggiato la macchina nei posti riservati ai portatori di handicap e quando sono tornata l'ho trovata aperta con i fili che pendevano e senza lo stereo...".