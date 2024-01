Furto allo Stand Florio, l'appello della famiglia Vajana: "Il Comune ci dia la concessione del campo da calcio"

Ammonta a circa diecimila euro il danno provocato dal furto degli strumenti ed utensili di giardinaggio avvenuto ieri allo Stand Florio, contemporay hub per spettacoli ed eventi che si trova in via Messina Marine.

Secondo le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, i ladri sarebbero entrati dall'ex campo di calcio "Morana", ormai ridotto in uno stato di totale degrado. Già anni fa la famiglia Vajana, che si occupa del recupero dello Stand Florio, ne aveva chiesto la concessione al Comune nell'ottica di riqualificare uno spazio abbandonato per restituirlo alla comunità.

"A tutt'oggi - dice Fabio Vajana - non abbiamo ricevuto nessuna risposta da parte dell’amministrazione comunale competente che preferisce tenere in uno stato di totale degrado questo spazio piuttosto che concederlo a chi ha strappato all’incuria e all’indifferenza, un piccolo gioiello in stile Liberty, qual è lo Stand Florio. Spero che i responsabili siano assicurati a breve alla giustizia ma resta comunque tanta amarezza nel constatare ciò che di bello ed utile per il bene del territorio e dei suoi cittadini si potrebbe fare se soltanto si potesse aprire un dialogo tra istituzioni e privati che, ed i fatti lo dimostrano, investono risorse per togliere dall’abbandono pezzi di città che appartengono alla memoria colletiva".

"Sono dispiaciuto per l’accaduto e spero che tramite le telecamere si possa risalire agli autori del furto. L’amministrazione comunale dovrebbe premiare e venire incontro alle richieste di questi imprenditori, che hanno riqualificato un sito importante, prendendosi pure cura di aiuole e spazi pubblici abbandonati. Ecco perché vanno certamente sostenuti", così il presidente della seconda circoscrizione Giuseppe Federico.