Spaccate senza fine, ladri in corso Finocchiaro Aprile: furto in un negozio di abbigliamento

Non solo la profumeria Dabbene di piazza Amendola, nella notte anche il negozio di abbigliamento New Look Store, all'angolo tra corso Finocchiaro Aprile e via Marco Polo, è stato preso di mira dai ladri con l'ormai consueta tecnica della "spaccata". Sul furto indaga la polizia che è intervenuta sul posto eseguendo anche i rilievi con la scientifica.

A entrare in azione quattro giovani, come si vede dalle telecamere di videosorveglianza. Sono arrivati in sella a due scooter e dopo aver distrutto una vetrina che dà su via Marco Polo, sono entrati nel magazzino del punto vendita e portato via numerosi capi di abbigliamento sportivo di note marche. "Il danno è in fase di quantificazione, ma ingente, considerando non solo la merce ma anche i costi per la riparazione della vetrina e dell'infisso", spiegano dal negozio.

Sui social anche un amaro post dalla pagina dello stesso punto vendita: "Il buongiorno ve lo diamo così, come lo abbiamo avuto noi alle 5 del mattino. Vedere distruggere una cosa che ami, un qualcosa a cui dedichi la maggior parte del tuo tempo per cercare di far sempre meglio penso sia un altro tipo di dolore. Rabbia forse, per tutti i sacrifici che si fanno giorno dopo giorno buttati nel giro di pochi attimi da persone stupide e schifose che giocano con il pane nostro e soprattutto dei nostri dipendenti".