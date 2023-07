Furto in via Cavour, sfondano con un'auto la vetrina e svaligiano un negozio di borse

Hanno preso la rincorsa con un'auto e hanno sfondato la vetrina di un negozio di borse prima di svaligiarlo e fuggire. Un furto è stato registrato la scorsa notte, nella notte del concerto di Radio Italia, in via Cavour dove una banda di ladri ha utilizzato una macchina come ariete per aprire un varco nel'ingresso di Vendome Luxury bags. In pochi minuti, come ricostruito dai carabinieri, i ladri sono entrati nell'attività e hanno portato merce il cui valore deve essere ancora quantificato.

Sull'episodio indagano i carabinieri della Compagnia di piazza Verdi che sono intervenuti per eseguire i rilievi con il personale della Sis nel tentativo di risalire all'identità dei responsabili. Come si evince dalle immagini riprese da alcune telecamere installate in zona, i ladri sono arrivati a bordo di una Fiat Panda poi risultata rubata. Hannno sfondato la vetrina e fatto rapidamente razzia all'interno del negozio portando via borse e accessori. Poi la fuga.

Nelle scorse settimane i ladri avevano colpito le boutique di Louis Vuitton e Gucci, nella centralissima via Libertà. Due furti in rapida succesione che hanno fruttato ai ladri un cospicuo bottino. Sui due assalti indaga la polizia che ha sequestrato i video ripresi dagli impianti per individuare i componenti della banda (o delle bande) che ha messo a segno il doppio colpo con un bottino da migliaia di euro.