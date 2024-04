Furto con spaccata nel bistrot accanto al Teatro Massimo: "A Palermo succede ormai tutte le notti"

Ennesimo furto con spaccata nel centro storico palermitano. A finire nel mirino - nel cuore della notte - questa volta è stato il bistrot Verdi 13, accanto al Teatro Massimo. Il ladro, dopo aver mandato in frantumi la vetrina, è entrato nel locale portando via il registratore di cassa. La scoperta è stata fatta questa mattina dal proprietario Giuseppe Priolo.

Sul posto questa mattina sono intervenuti gli agenti di polizia e della scientifica per rilevare le impronte lasciate da chi ha commesso il furto. "Dispiace vedere lo scempio che è stato fatto al nostro bistrot - dice Priolo al sito dell'Ansa -. Il locale è in centro e da questa mattina clienti e tanti turisti toccano con mano quanto avviene nella nostra Palermo da mesi ormai. Non passa notte che qualche negozio non viene derubato. Comprendiamo la difficoltà delle forze dell'ordine nel garantire la sicurezza ai cittadini e a noi commercianti, ma davvero questa situazione non è tollerabile. Dalle immagini dell'impianto di videosorveglianza abbiamo visto che chi è entrato, lo ha fatto senza alcuna protezione - aggiunge il titolare - a mani nude e senza nascondere il volto. Segno che chi compie questi reati non ha alcun timore di essere individuato e non ha alcun timore delle conseguenze".