/ Via Costantino Lascaris

Sfondano con un'auto la vetrina di un negozio per saccheggiarlo, ma arriva la polizia: arrestati

Il furto con spaccata è stato sventato in una tabaccheria di via Costantino Lascaris, alla Zisa, grazie alla chiamata di un passante che ha assistito alla scena. In manette un ventunenne e un quindicenne. Indagini in corso per risalire ad almeno altri tre membri del commando