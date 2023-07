Doppio colpo con spaccata nella notte, nel mirino due tabaccherie di via Crispi e via Simone Gulì

Doppio colpo con spaccata nella notte. Due tabaccherie sono finite nel mirino dei ladri la scorsa notte in via Francesco Crispi e in via Simone Gulì, a pochi passi dalla Fincantieri. Nel secondo caso la banda, che potrebbe essere la stessa che ha tentato il primo furto, ha utilizzato un’auto per sfondare la saracinesca della rivendita. Su entrambi gli episodi indaga la polizia.

Secondo una prima ricostruzione i colpi sono stati registrati a breve distanza di tempo l’uno dall’altro e in entrambi i casi i ladri sarebbero arrivati a bordo di un'utilitaria con ogni probabilità rubata. In via Francesco Crispi avrebbero frantumato la vetrina d’ingresso, con una grossa pietra o una mazza, riuscendo ad aprire un varco sufficiente per entrare nell’attività e rubare sigarette e Gratta e vinci.

In via Simone Gulì, tra via dei Cantieri e l’Acquasanta, i ladri avrebbero invece usato la macchina come ariete per sfondare la saracinesca prima di passare alla vetrina. Non è chiaro però se la banda sia riuscita a portare via contanti e merce. Il commerciante è stato invitato a fare un inventario prima di sporgere denuncia e indicare l’ammontare del bottino. La polizia ha sequestrato le immagini riprese da alcune telecamere che potrebbero aver inquadrato sia il colpo che la via di fuga dei responsabili.

Poco più di dieci giorni fa, sempre in via Francesco Crispi, era stato preso di mira il bar Lucy che si trova davanti all’ingresso principale del porto. Ad accorgersene sono stati gli stessi titolari dell’attività alla riapertura. Duro il loro sfogo sui social: "Ci svegliamo alle 5 del mattino per guadagnare un pezzo di pane e garantire le nostre famiglie e poi succedono queste cose… Scusate la riflessione, ma ne vale la pena?".