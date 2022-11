Piazza Amendola, furto alla profumeria Dabbene: sfondata la vetrina con un'auto

Furto con spaccata alla profumeria Dabbene, in piazza Giovanni Amendola. E' successo questa mattina all'alba. I ladri hanno sfondato la vetrina del negozio servendosi di un'auto rubata. Dopo alcuni tentativi in altri punti vendita sono riusciti a entrare nella profumeria e portare via numerosi profumi e cosmetici. Poi la fuga.

Sul posto è intervenuta la polizia per eseguire i rilievi e acquisire le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Da quantificare i danni esatti. I poliziotti con gli uomini della scientifica stanno cercando tracce utili per risalire agli esecutori del colpo.