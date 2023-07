L'emergenza incendi non ferma i ladri: nuovo furto con spaccata alla profumeria Dabbene

Nuovo furto con spaccata nella storica profumeria Dabbene di piazza Giovanni Amendola, dopo quello già messo a segno a novembre scorso. L'emergenza incendi non ha dunque impedito ai ladri di entrare in azione, anche se stavolta è stata solo danneggiata la vetrina e non è stato portato via nulla.

Il colpo è stato messo a segno intorno alle 5 di questa mattina e come ariete sarebbe stata utilizzata una Fiat Panda, come a novembre peraltro. Secondo una prima ricostruzione, a disturbare i ladri nell'operazione sarebbe stato un passante che ha subito contattato le forze dell'ordine, mettendo in fuga i banditi.