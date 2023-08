Auto come ariete, maxi furto con spaccata in via Trapani: bottino da 30 mila euro

Un altro furto con spaccata questa notte a Palermo. A essere preso di mira, stavolta, è stato il negozio Trés Chic, che rivende borse e accessori di lusso usati in via Trapani. Il bottino ammonterebbe a circa 30 mila euro.

I ladri sono entrati in azione nella notte e, dopo aver mandato in frantumi la vetrina dell'esercizio commerciale utilizzando un'auto rubata come ariete, hanno fatto razzia della merce. Sulla vicenda indaga la polizia.