Via Libertà, la banda della spaccata torna a colpire da Louis Vuitton: bottino da migliaia di euro

Ad appena un mese di distanza la banda della spaccata torna a colpire Louis Vuitton. Oggi nel mirino dei ladri, dopo il furto dello scorso 18 maggio, è finita nuovamente la boutique di lusso di via Libertà, in pieno centro città. Un dipendente a PalermoToday: "Ancora una volta danno inestimabile, siamo stremati".

Un altro colpo grosso, 30 giorni dopo, ai danni della celebre insegna della griffe francese. Intorno alle 5 di questa mattina, infatti, i ladri hanno spaccato la vetrina su via Nicolò Gallo (stavolta quella che fa angolo con via Libertà) portando via borse, portafogli e accessori da migliaia di euro il cui valore complessivo deve essere ancora stimato.

Dopo l'allarme arrivato all'alba alla centrale operativa della questura sono arrivati gli agenti delle volanti di polizia che, una volta constatato il furto, hanno acquisito le immagini degli impianti di videosorveglianza del negozio e anche quelli installati nella zona per cercare di identificare chi ha messo a segno il colpo. Non si esclude che la banda entrata in azione possa essere la stessa della volta precedente.

Altra spaccata in piazza Unità d'Italia

Un altro furto con spaccata, l’ennesimo negli ultimi mesi, è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì ai danni della tabaccheria di piazza Unità d’Italia, a pochi passi da villa Sperlinga. Seguendo il solito modus operandi i ladri hanno mandato in frantumi la vetrina dell’attività, si sono intrufolati e hanno portato via un bottino da migliaia di euro composto da sigarette e Gratta e vinci. Sull’episodio indagano i carabinieri che hanno avviato le indagini e sequestrato i video ripresi da alcune telecamere di sicurezza.