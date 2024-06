Furto con spaccata in un negozio di via Lincoln: portata via la cassetta di sicurezza con mille euro

Nuovo furto con spaccata a Palermo nella notte. Stavolta a essere preso di mira è stato un negozio d'abbigliamento e di articoli per la casa al civico 183 di via Lincoln. I ladri hanno frantumato la vetrina dell'attività gestita da un commerciante cinese riuscendo a portare via la cassetta di sicurezza con all'interno mille euro, oltre a parte della merce esposta.

Le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti per risalire ai responsabili che intorno alle 4 di notte hanno fatto irruzione pensando di agire indisturbati. Sono state acquisite anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero avere ripreso i ladri in azione.