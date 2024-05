Furto con spaccata in viale del Fante: ladro incappucciato ruba la cassa di Master Nuoto

Ennesimo furto con spaccata a Palermo. A finire nel mirino stavolta è stato il negozio Master Nuoto di viale del Fante. Il ladro incappucciato ha scassinato la saracinesca e la porta del negozio specializzato in articoli per lo sport portando via la cassa e un integratore. Totale del bottino: 200 euro in contanti.

A raccontare a PalermoToday quanto successo è Enrico Lo Verde, titolare dell'attività. "E' avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 maggio - spiega - e viene da dire che ha onorato la festa 'lavorando'. Dal video si vede una persona entrare intorno alle 3 di notte. Ha agito indisturbato causandoci un danno enorme".

Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso il ladro, a volto coperto, armeggiare nella pasticceria di fianco. "L'obiettivo - spiega ancora il proprietario di Master Nuovo - era con tutta probabilità Matranga. Non riuscendoci, ha ripiegato su di noi. In un primo momento, si è seduto dando le spalle alla saracinesca, ha poi fatto un giro di perlustrazione e quando ha visto che era il momento giusto per agire è entrato in azione".

Dopo aver rotto la saracinesca e la porta, ha così portato a segno il colpo. "Nella cassa c'erano circa 200 euro - racconta ancora -. Prima dell'uscita ha rubato anche un integratore di 28 euro. Non era interessato alla merce, è stato circa un minuto e mezzo dentro. Una volta fuori, ha perso tempo in macchina. Forse voleva liberarsi della cassa ed è scappato via".

Adesso gli inquirenti hanno acquisito le telecamere del negozio e anche quelle della zona, per individuare chi ha agito. "Il vero danno - conclude Lo Verde - sono la saracinesca e la porta rotta. E la cassa, che valeva di più dell'incasso. Poi c'è il danno morale, ma quello è senza prezzo. Abbiamo 36 telecamere, ma non bastano. Ci attrezzeremo con un sistema a fumogeni. Il rischio con questa gente così abile e istruita, che non teme nulla, ormai è troppo alto".