Via Libertà, furto choc: con due auto sfondano la vetrina di Giglio Piccolo

Hanno sfondato con due auto la vetrina di Giglio Piccolo, a pochi passi da via Libertà, portando via capi d'abbigliamento e accessori per un valore complessivo di migliaia di euro. I carabinieri indagano sul furto subito dal negozio di piazza Mordini (piazza Croci) dove nella notte è entrata in azione una banda composta da almeno 5 persone. I mezzi, poi risultati rubati, sono stati trovati bruciati nella zona dello Zen.

Secondo quanto ricostruito, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza, i ladri hanno usato come arieti una Fiat 500 e una Alfa Romeo Giulietta per mandare in frantumi una delle vetrine di via Giuseppe La Farina. Una volta aperto il varco, sono entrati a più riprese arraffando tutto ciò che potevano per poi caricarlo sulle auto e allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

Neanche un'ora dopo la polizia, durante un servizio di pattugliamento del territorio, è intervenuta in via Giuseppe Capparozzo per due auto avvolte dalle fiamme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento l'incendio, consentendo così agli investigatori di fare i necessari accertamenti per identificare i modelli e contattare proprietari. I rilievi hanno permesso di scoprire che si trattava proprio delle auto utilizzate per il furto.