Il bar Wisser di nuovo nel mirino, ladri distruggono la porta d'ingresso e rubano sigarette e soldi

Anche il bar tabacchi Wisser cafè di via Tricomi, a pochi passi dall'ospedale Civico, dopo qualche mese è tornato nel mirino dei ladri. Dopo i furti da Louis Vuitton in via Libertà e al bar Villaermosa nell'omonima via, in pieno centro città, stanotte ignoti hanno distrutto la vetrina e colpito pure il locale già svaligiato nei mesi scorsi.

I ladri, dopo aver spaccato una delle porte d'ingresso, sarebbero entrati nell'attività per prendere i contanti lasciati in cassa, oltre a diverse stecche di sigarette. Il bottino è ancora da quantificare. Durante il furto dello scorso marzo, i ladri avevano portato via soldi, sigarette e gratta e vinci.

La polizia, intervenuta sul posto, ha constatato il furto e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza per cercare di risalire agli autori e capire se i tre furti della notte siano in qualche modo collegati e messi a segno dalla stessa banda di malviventi. Da gennaio a ora, infatti, sono più di 100 i colpi con spaccata fatti in città ai danni di diverse attività.