In pochi minuti hanno messo fuori uso l'allarme, distrutto uno degli ingressi e svuotato tre slot machine. I carabinieri indagano su un furto messo a segno la scorsa notte in via Portello, ad Altarello, ai danni del Bar Portello. Oltre alle videolotterie i ladri hanno rubato pure i soldi custoditi nella gettoniera di una macchinetta cambiamonete. Ancora da quantificare il bottino che ammonterebbe ad alcune migliaia di euro.

Ad accorgersi dell'intrusione, questa mattina, sono stati gli stessi dipendenti del bar-corner sportivo. Due uomini, secondo una prima ricostruzione, hanno mandato in frantumi una delle vetrine dell'attività e disattivato l'impianto di sicurezza così da potere agire indisturbati. Una volta dentro avrebbero scassinato gli apparecchi per portare via tutti i soldi giocati dai clienti nelle ultime ore. Poi la fuga.

I militari dell'Arma, arrivati dopo una telefonata al 112, hanno eseguito i rilievi e acquisito le immagini riprese da alcune telecamere di videosorveglianza installate nella zona di Altarello che potrebbero aver inquadrato i responsabili o il mezzo utilizzato per allontanarsi dal bar che si trova molto vicino a viale Regione. Dai successivi accertamenti è emerso che l'attività non era coperta da una polizza assicurativa contro danni e furti.