Banda spacca vetrine in azione pure in via Sant'Agostino, preso di mira un market: 2 mila euro il bottino

Furto in un market di via Sant'Agostino. Come in via Libertà, dove è stato assaltato il bar La Cubana, anche in questo caso, la scorsa notte qualcuno ha spaccato la vetrina del negozio portando via soldi trovati in cassa e diversi prodotti alimentari.

Pare che in cassa siano stati trovati circa 2 mila euro. A lanciare l’allarme il proprietario, un cittadino del Bangladesh. Le indagini sono condotte dai carabinieri.

Tre giorni fa un giovane - ripreso dalle telecamere di videosorveglianza - ha preso a calci la porta in vetro della pizzeria Biga in via Emerico Amari, mandandola in frantumi. Il ladro è entrato nell’esercizio commerciale, ha aperto il registratore di cassa, ed è fuggito coi soldi.