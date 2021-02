Ladri in azione all'ospedale Buccheri La Ferla, rubati i soldi dei ticket

Rubati i soldi dei ticket sanitari al Buccheri La Ferla. Un furto è stato messo a segno nei giorni scorsi nei locali del Cup, il centro unico di prenotazione, dell’ospedale di via Messina Marine. I ladri, dopo aver forzato una finestra e approfittando del buio, si sono intrufolati nell’ufficio ticket riuscendo a portare via circa 430 euro tra banconote e monete.

Il furto è stato scoperto da alcuni dipendenti della struttura sanitaria alla riapertura degli uffici. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e i colleghi del commissariato Brancaccio: al vaglio le immagini delle telecamere di videosorveglianza che potrebbero aver ripreso i ladri all’opera.

L’ultimo colpo in ospedale risale a marzo scorso, al Policlinico. In quell'occasione però la polizia, il giorno successivo al furto, ha rintracciato e arrestato nella zona di Casa Professa un 24enne residente a Isola delle Femmine. Il giovane è stato fermato e il suo zainetto perquisito. Al suo interno c'erano merendine e snack ma anche attrezzatura medica come bisturi, tamponi e provette.