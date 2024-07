La "banda del buco" colpisce un centro scommesse a Villagrazia di Carini. Un furto è stato messo a segno due notti fa al centro Snai di via Nazionale dove i ladri, dopo aver mandato in frantumi l'ingresso dell'attività, hanno forzato le slot machine riuscendo a portare via il denaro prima di allontanarsi a bordo di un'auto. Ancora da quantificare con precisione il bottino che ammonterebbe a circa 2 mila euro.

Ad accorgersi del furto sarebbero stati i gestori dell'attività la mattina successiva, trovando un grosso buco in una delle vetrine. Ai ladri, che erano almeno due persone, sono bastati pochi minuti per mettere a segno il colpo. I militari dell'Arma sono intervenuti per acquisire le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza ed eseguire i rilievi alla ricerca di impronte digitali o altro che possa portare all'identificazione degli autori del colpo.

Un episodio simile si era verificato alcuni mesi fa a Bagheria. La polizia era intervenuta dopo l'entrata in funzione del sistema antifurto nebbiogeno di un centro scommesse di via Bernardo Mattarella, a Bagheria. Al loro arrivo gli agenti hanno sorpreso un uomo, rannicchiato dietro un distributore di snack e bevande, che si era nascosto nella speranza di sgattaiolare via approfittando della nube di fumo artificiale.