Tenta di rubare una Smart Fortwo a Mondello, arrestato

Un pregiudicato trentaduenne di Ballarò è stato arrestato dagli agenti del commissariato Mondello. L'uomo è stato raggiunto da un’ordinanza di misura cautelare in carcere per il tentativo di furto aggravato di una Smart “Fortwo” nella zona di Mondello, per ricettazione di pezzi di ricambio (volante e cruscotto), nonché per possesso di arnesi atti allo scasso. L'arresto del 32enne è scattato nell'ambito dell'operazione di polizia chiamata "Alto impatto". Nel corso dell’operazione, sono stati intensificati anche i controlli alle persone sottoposte a misure di prevenzione come la sorveglianza speciale e la libertà vigilata, o sottoposti a detenzione domiciliare, soprattutto a Partanna e Mondello, nonché i controlli amministrativi dei detentori di armi.