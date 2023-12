Furto in zona Libertà, i ladri mettono a soqquadro gli uffici della Cisl

Furto negli uffici della Cisl Palermo Trapani di via Villa Heloise. I carabinieri indagano sul colpo dei ladri che sono entrati nella sede del sindacato che si trova all'angolo con via Libertà. Approfittando del poco traffico in zona e del buio della notte, avrebbero fatto accesso nell’edificio e forzato la porta d’ingresso per poi mettere tutto a soqquadro e rubare ciò che potevano.

I dipendenti del sindacato, constatato il furto che potrebbe essere avvenuto nella notte tra sabato e domenica, hanno segnalato l’accaduto e sono intervenuti i militari dell’Arma che hanno avviato le indagini. Una volta fatto l’inventario completo che servirà ad accertare l’entità del furto, i responsabili della Cisl Palermo Trapani sporgeranno la denuncia.

E’ lunga la lista dei furti registrati in città nelle ultime settimane. I ladri non hanno risparmiato niente e nessuno: come successo al Civico, dove sono stati portati via dei cavi di rame che hanno causato un temporaneo black out nel reparto di Cardiologia. Diversi invece i colpi ai danni dei negozi del centro da cui arriva il grido disperato dei commercianti: "E' una giungla".

"Esprimiamo la piena solidarietà da parte della Fials tutta. La Fials - si legge in una nota - condanna fermamente tali atti, frutto purtroppo di una società ormai allo sbando che non ha alcun rispetto verso il lavoro e l'operato altrui. La Fials ribadisce pertanto la propria vicinanza al sindacato per quanto accaduto, con l’augurio di rimediare al più presto ai danni subiti".