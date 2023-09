Furto all'alba nella sede della Rap, rubati cellulari di servizio e pen drive

Furto nella sede della Rap. I carabinieri sono intervenuti questa mattina nella sede della società partecipata che si trova in piazza Cairoli dopo la telefonota di un dipendente che aveva visto, poco prima dell'alba, qualcuno intrufolarsi negli uffici. Dopo aver vagato lungo i corridoi l'uomo sarebbe entrato in diverse stanze al secondo piano, avrebbe forzato armadietti e cassetti per poi rubare due cellulari di servizio, diverse pen drive, articoli di cancelleria e altro ancora.

A seguito della segnalazione del custode sono arrivate alcune pattuglie dell'Arma che hanno avviato le ricerche nel tentativo di coglierlo con le mani nel sacco. L'uomo, percependo forse l'arrivo delle forze dell'ordine, è scappato lasciando parte della refurtiva lungo la via di fuga. I carabinieri hanno chiesto alla società e ai dipendenti colpiti di stilare una lista degli arredi forzati e degli oggetti rubati. Al vaglio le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza.