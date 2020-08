Compie furto in una scuola ma lascia un'impronta di troppo: denunciato palermitano

Ruba attrezzatura da una scuola, ma viene "incastrato" da un'impronta digitale recuperata dagli investigatori. Un 64enne palermitano è stato denunciato per furto e danneggiamento dalla polizia a Roma.

Il raid risale a luglio quando era stata presa di mira una scuola per l'infanzia nel quartiere Trieste. Gli agenti del commissariato Salario Parioli e della Scientifica hanno eseguito i rilievi, accertando che l'autore del furto si era introdotto all'interno della scuola attraverso una finestra e che, una volta dentro l'istituto, era riuscito a portare via due tablet e una macchina fotografica digitale.

La Scientifica ha repertato un'impronta lasciata sullo stipite della finestra posta a protezione dell'aula, che è risultata appartenere a un 64enne, originario di Palermo. Gli agenti hanno poi perquisito il suo appartamento, trovando un computer portatile, un mini stereo, due casse acustiche e una cassa amplificatrice Bluetooth. Il 64enne è stato denunciato per il reato di furto e danneggiamento. Sono tutt'ora in corso indagini per rintracciare i legittimi proprietari del materiale sequestrato.

Fonte agenzia Dire