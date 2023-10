Scuola di Sferracavallo sotto attacco, doppio furto in 10 giorni: rubate due lavagne multimediali

Erano già entrati nella notte dei festeggiamenti per i santi Cosma e Damiano, ma sono tornati una seconda volta per rubare ancora. Sono due i furti registrati nell'arco di di circa dieci giorni all'interno della scuola Terenzio, che fa parte dell'istituto Sferracavallo-Onorato, da cui i ladri hanno portato via due lavagne multimediali utilizzate dagli studenti delle medie per le attività didattiche. Ad accorgersene ieri è stato il personale alla riapertura dei cancelli. Sull'episodio indaga la polizia.

"Abbiamo trovato il plesso aperto - spiega a PalermoToday la presidente, Cinzia Rizzo - e ci siamo accorti che era sparito un altro monitor. Fa rabbia per il danno arrecato ai nostri ragazzi più che per il danno economico in sé. Mi chiedo cosa vengano a cercare qui dove l'unica cosa che ha davvero un valore è la cultura. Io sono qui da 5 anni e sino ad ora non era successo nulla del genere. Ora invece abbiamo registrato due episodi nel giro di pochi giorni e questo ci rammarica molto".

Dopo la denuncia presentata dalla dirigente scolastica sono intervenuti gli agenti di polizia e il personale della Scientifica per eseguire i rilievi. Gli investigatori non potranno fare affidamento su alcuna immagine ripresa dall'interno visto che l'istituto non risulta ancora dotato di videosorveglianza. L'unico plesso dotato, sino a questo momento, è la centrale "Tenente Onorato Carmelo" di via Tacito. "Purtroppo non abbiamo fatto in tempo, ma adesso - spiega la preside Rizzo - ci stiamo attrezzando per installare un impianto di sicurezza".

Duro lo sfogo sui social di una mamma dopo aver appreso del nuovo furto: "Per la seconda volta nel giro di 15 giorni - scrive - i ladri sono entrati e hanno rubato un'altra smart tv. Aggiungiamo anche questo a tutto ciò che per ora sta caratterizzando Sferracavallo. Rubare è deplorevole, rubare in una scuola, ai ragazzi, ai bambini lo è ancora di più. Subire un furto significa subire una violenza, in un quartiere che ultimamente di violenze ne sta subendo troppe. Bisogna correre ai ripari, bisogna difendere questo territorio che amiamo".

Citando i fatti che recentemente stanno "caratterizzando Sferracavallo", la donna fa riferimento alle tre risse scoppiate in piazza Beccadelli, la terrazza sul mare del quartiere, dove decine di persone si sono affrontate a mani nude o lanciandosi addosso sedie e tavoli presi dai ristoranti. Alla luce degli ultimi eventi la questura ha intensificato i controlli nella zona elevando numerose sanzioni nei confronti di commercianti e abusivi.