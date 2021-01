Lavori per una nuova palestra in una scuola dell’Albergheria, rubati attrezzi e porte

Quando il cantiere verrà chiuso, la palestra esterna della scuola Verga sarà messa a disposizione di tutto il quartiere. Un dettaglio non da poco che però non ha convinto i ladri ad abbandonare i loro piani. Furto all’istituto di piazza dell’Origlione, nel quartiere Albergheria, dove domenica qualcuno è entrato portando via alcune porte in alluminio appena montate e gli attrezzi della ditta che sta realizzando i lavori.

A darne notizia è stata l’associazione Per esempio: "La palestra, destinata a diventare campo di basket e luogo dedicato alla pratica sportiva aperta in un quartiere che non presenta strutture o spazi adibiti allo sport, è uno dei fiori all’occhiello del progetto contro la povertà educativa 'Casa a Ballarò', finanziato dall’impresa sociale 'Con i Bambini', che vede la nostra associazione e molte altre impegnate in tantissime attività educative e laboratoriali in favore dei bambini e delle famiglie che lo abitano".

Nonostante il "danno economico" e il"“pessimo segnale verso chi ha scelto di sostenere e finanziare iniziative a beneficio della nostra città", l’episodio "non scoraggerà noi né la scuola e gli altri soggetti impegnati sul territorio", ma al contrario - spiega l’associazione Per esempio - "determinerà un aumento dell’attenzione e delle precauzioni adottate contro chi nella giornata di domenica, per poche decine o centinaia di euro, ha scelto di provare a sottrarre un’opportunità ai propri stessi figli".

"Grazie alla grande disponibilità della ditta Castagna che sta eseguendo i lavori e che gratuitamente si è già occupata di potenziare il sistema di protezione di quanto fin qui realizzato, consegneremo - concludono dall'associazione Per esempio - ugualmente in tempo la palestra alla scuola, al quartiere ed alla città, offrendo un bellissimo spazio di gioco e di sport alle tantissime persone che in questo quartiere non vedono l’ora di poterlo utilizzare".

