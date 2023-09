A 12 e 15 anni tentano il furto in una scuola media: ragazzini bloccati e riaffidati ai genitori

Un quindicenne e un dodicenne sorpresi dai carabinieri a staccare i telai in alluminio di porte e finestre di una scuola per rubarli. E' successo a Villabate, dove i militari della Stazione del paese e quelli della Compagnia di Misilmeri hanno bloccato i due giovanissimi mentre con dei carrelli stavano cercando di portare via il materiale appena smontato dalla scuola media Pietro Palumbo, al momento chiusa perché inagibile.

A far saltare il colpo dei minorenni è stata la chiamata di un cittadino al 112, con cui sono stati segnalati i movimenti sospetti e il rumore di vetri infranti. L'intervento tempestivo dei carabinieri ha permesso di fermare i due ragazzini, entrambi di Villabate, che sono stati riaffidati ai loro genitori. La scuola presa di mira non è agibile ed in passato è stata già oggetto di numerosi atti vandalici.