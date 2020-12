Ladro forza una finestra ed entra a scuola, rubati un pc e una tastiera al liceo Garibaldi

Rubati un computer e una tastiera al liceo Garibaldi. Un ladro è entrato venerdì scorso all'interno della centrale di via Canonico Rotolo dopo aver forzato una delle finestre a piano terra. Una volta dentro si è diretto verso un'aula, ha forzato la porta e ha arraffatto il dispositivo prima di scappare. Sull'episodio indaga la polizia, intervenuta già sabato con il personale della Scientifica per eseguire i rilievi.

"L'allarme della scuola ha funzionato. Abbiamo estrapolato il video del sistema di sorveglianza - spiega a PalermoToday la preside, Maria Vodola - e le abbiamo consegnate alla polizia. Nelle immagini si vede una persona che entra, prende il computer e va via. Il giorno successivo abbiamo sporto denuncia e ora è tutto nelle mani degli investigatori".

L’ultima scuola finita nel mirino dei ladri è stata la De Amicis di via Rosso di San Secondo, in zona Noce. L’incursione dei ladri ha costretto i giovanissimi studenti della media a tornare a casa, proprio nel giorno in cui avrebbero dovuto ricominciare con il tempo pieno. "Svegliarsi così - aveva commentato la preside Giovanna Genco - lascia un senso di violazione".