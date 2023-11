Raid notturno nella scuola Danilo Dolci di Cinisi: ladri rubano una lavagna multimediale

Sono entrati quando ormai era buio e hanno portato via una lavagna multimediale. Ennesimo raid questa notte nella scuola materna Danilo Dolci, del plesso dell'istituto comprensivo di Cinisi, in via del Sacramento. I ladri sono riusciti a entrare all'interno del plesso rubando ciò che hanno potuto.

A raccontare quanto successo è la dirigente scolastica Benedetta Lidia Bartolotta: "Il nostro istituto è chiaramente sotto attacco. Da mesi le incursioni notturne sono all'ordine del giorno nonostante siano state prese tutte le precauzioni del caso. Si tratta del quinto monitor che ci viene sottratto, ma della decima scorribanda. Siamo stanchi e demoralizzati. Continueremo a confidare nel lavoro prezioso delle forze dell'ordine che ad oggi non hanno mai abbassato la guardia".