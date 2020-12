Sperone, furto alla scuola Di Vittorio: rubati un proiettore, due casse e una tastiera

Rubati un videoproiettore, due casse e una tastiera ritmica in una scuola in zona Sperone. I ladri sono entrati nella notte tra venerdì e sabato nell'istituto comprensivo statale Di Vittorio, che si trova all'angolo tra viale Giuseppe Di Vittorio e via Li Puma. Di miracolo non è possibile parlare ma la sera successiva, raccogliendo forse l'invito di don Ugo, parte della refurtiva è stata abbandonata da qualcuno ai piedi della statua della madonna nella chiesa Maria Santissima delle Grazie. Sull'episodio indagano i carabinieri.

A raccontare quanto è accaduto è la stessa preside, Angela Mirabile. "Hanno divelto una porta - spiega a PalermoToday - e frugato in diverse stanze, non capiamo se con l'intenzione di fare danni o di cercare oggetti di valore". A sparire i tre dispositivi utilizzati per la didattica. La mattina successiva al furto don Ugo si è presentato davanti alla scuola media registrando un video in diretta Facebook. "E' una giornata triste - diceva - perché non hanno solamente violato i nostri spazi ma perché hanno privato i nostri ragazzi di attrezzature che anche noi contribuito ad acquistare".

La sera stessa qualcuno, forse dopo aver visto il video del parroco, ha riportato alcuni degli oggetti rubati in chiesa. La tastiera e le due casse infatti sono state trovate ai piedi del simulacro della Madonna (foto allegata). "Sono grata alla comunità per l'interessamento - conclude la preside - perché hanno capito che, al di là del costo, si tratta di attrezzature molto utili per i nostri ragazzi. La pianola, in una scuola secondaria a indirizzo musicale, per i nostri ragazzi è come un libro". Adesso toccherà agli investigatori chiarire chi sia entrato, chi abbia ritrovato la refurtiva e come.