Rubati cinque computer e i soldi dai distributori di snack in una scuola. Un furto è stato messo a segno la scorsa notte all’interno del plesso della direzione didattica Cirincione di via Diego D’Amico, a Bagheria, dove i ladri si sono introdotti dopo aver forzato e danneggiato il portone principale.

Ad accorgersi dell’accaduto questa mattina sono stati gli operatori scolastica alla riapertura dei cancelli. Una volta informato, il dirigente scolastico ha sporto denuncia e chiesto l’intervento delle forze dell’ordine che sono intervenuti per eseguire i rilievi e risalire all’identità dei responsabili.

Il Comune ha inviato a scuola il dirigente dei lavori pubblici e alcuni dipendenti per “valutare le attività - si legge in una nota - per ripristinare il portone di ingresso”. L’Amministrazione fa sapere inoltre che è in dirittura di arrivo l’installazione delle telecamere nei plessi di sua competenza.

Prima di fare entrare gli studenti a scuola per passare un'altra giornata sui libri è stato eseguito un sopralluogo più accurato. Al termine dei controlli non sono emersi altri danni e dunque le lezioni sono iniziate regolarmente.