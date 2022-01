Ruba scooter in via Leopardi, militari dell'Esercito lo bloccano e lo consegnano ai poliziotti

Tenta di rubare uno scooter ma viene bloccato dai militari dell'Esercito. E' successo intorno alle 12 di oggi. In azione gli uomini del Reggimento “Lancieri di Aosta” che durante un servizio di pattugliamento nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” sono intervenuti in via Domenico Costantino bloccando un uomo che qualche istante prima aveva cercato di rubare uno scooter nella vicina stazione di servizio Eos di via Leopardi.

I militari dell’Esercito allertati da due uomini (uno di questi era il proprietario) che inseguivano il malvivente, hanno bloccato il ladro fino all’arrivo di una volante della polizia che nel frattempo è giunta sul posto. I poliziotti, identificato l’uomo, con già precedenti a suo carico, lo hanno poi portato in caserma.