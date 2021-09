"Folgorato" dalle scarpe in vetrina, prova a rubarle a ripetizione: denunciato

Un pregiudicato palermitano è finito nei guai per tentato furto a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno a incastrarlo dopo le indagini

Un pregiudicato palermitano è stato denunciato per tentato furto a Montevarchi, in provincia di Arezzo. Sono stati i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno che hanno identificato e deferito in stato di libertà un uomo che, nel corso dell’estate, in differenti circostanze, l'ultima a fine agosto, si era introdotto in un negozio del centro di Montevarchi, provando a rubare scarpe di pregio.

Le indagini sono iniziate non appena è stata raccolta la denuncia sporta da un commerciante ormai esasperato dalle continue incursioni da parte della stessa persona, di volta in volta messa in fuga dai commessi del negozio. I militari si sono quindi recati sul luogo del tentato colpo, per i primissimi rilievi. Grazie alle dichiarazioni dei testimoni e alle immagini riprese dal circuito di videosorveglianza, sin da subito il quadro è apparso estremamente chiaro.

Il responsabile, un uomo giunto a piedi, dopo un breve sopralluogo, era entrato nel negozio e, noncurante della presenza di altre persone nei dintorni, aveva cercato di approfittare di un momento di distrazione del commesso per appropriarsi di un paio di scarpe. Salvo poi essere scoperto e costretto a darsi a una precipitosa fuga a piedi. La ricostruzione dei carabinieri di Montevarchi – culminata con la denuncia alla Procura di Arezzo – ha consentito di appurare che, in tutti i casi, l'uomo coinvolto era lo stesso. Identico il modus operandi, col potenziale ladro che cercava di distogliere l’attenzione dei titolari con domande pretestuose, e medesima la descrizione fornita dai presenti. L’uomo – un pregiudicato originario della provincia di Palermo – è stato quindi identificato e denunciato per tentato furto aggravato.