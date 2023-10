Rubò tre confezioni di salmone affumicato in un supermercato: dopo la condanna la Cassazione lo "salva"

Aveva cercato di rubare tre confezione di salmone affumicato dagli scaffali di un supermercato, infilando la merce nei suoi pantaloni. Era stato sopreso ed era finito nei guai, riportando pure una condanna sia in primo che in secondo grado per tentato furto aggravato. A "salvarlo" però è stata la Cassazione o, meglio, la riforma Cartabia per via della quale i giudici hanno dovuto annullare le sentenze precedenti e, dunque, la condanna.

G. B., 40 anni, aveva rimediato una pena di diversi mesi di carcere, confermata anche in appello a settembre dell'anno scorso. Nelle more, però, sono state introdotte delle modifiche al codice penale e, nello specifico, perché si possa procedere penalmente per tentato furto è necessaria una querela di parte. L'imputato era stato sopreso nel supermercato con il salmone nascosto nei pantaloni, ma nessuno aveva sporto denuncia contro di lui.

Col ricorso in Cassazione si è dovuto prendere atto dell'assenza di una querela di parte e "la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché l'azione penale non doveva essere proseguita per difetto di querela", come si legge nel provvedimento della Suprema Corte, depositato nelle scorse settimane.